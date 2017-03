Galerii: idülliline maamaja Võrtsjärve kaldal

Eramu asub privaatsel 10,79 hektari suurusel kinnistul, mis piirneb ühest küljest Rõngu jõe ning teisest küljest poole kilomeetri pikkuse Võrtsjärve rannaribaga.

Lisaks elumajale asub krundil uus puurkaev, kuur ja vana maakividest laotud laudahoone. Samuti asub Võrtsjärve kaldast vaid mõne meetri kaugusel vana sauna vundament, kuhu on võimalik ehitada näiteks suitsusaun.

Foto: KV.EE

Maja on täielikult viimistletud ja sisustatud. Kasutatud on palju naturaalseid materjale ja heledaid värvitoone. Viimistluses domineerib heledaks peitsitud laudis. Põrandal on tammeparkett.

Foto: KV.EE

Foto: KV.EE

Rohkem infot ja pilte maja kohta leiab galeriist ja KV.EE koduleheküljelt!