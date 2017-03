Tallinna korterituru pakkumiste üleküllusele on ainult üks lahendus

Veebruaris müüdi Tallinnas 678 korterit, mis on 10 protsenti vähem kui jaanuaris ning 2,7 protsenti madalam tase kui mullu samal perioodil, analüüsib Eesti üks suuremaid kinnisvarafirmasid 1Partner Maa-ameti statistikat.

1Partner Kinnisvara tegevdirektori Martin Vahteri sõnul on pealinna kinnisvaraturul palju arendusi korraga valmis saanud ja tekkinud on ülepakkumine. «Ostjate arv on sama, aga paari aasta taguse ajaga võrreldes on pakkumisi poole rohkem ning seetõttu pikenevad tehinguajad,» räägib Vahter.

«Praegu on selge nõudlus odavate uute pindade järgi, kallimatega on keerulisem,» ütleb Vahter. Olukorrale leidub küll üks võimalik lahendus: omanike õnneks on algamas aasta parim müügihooaeg. «Aprill ja mai on kõige aktiivsemad müügikuud ning nende põhjal saab paremini tänavust nõudluse ja pakkumise suhet hinnata,» räägib Vahter.

Veebruaris tehti Tallinnas kinnisvaraga kokku 1117 ostu-müügitehingut. Tallinna korteri ruutmeeter maksis veebruaris keskmiselt 1714 eurot, mis on jaanuariga sarnane tase, kuid kümme protsenti enam, kui mullu samal perioodil. Kalleim korter müüdi 530 000 ning odavaim 1000 euroga.

Veebruaris müüdi Tallinnas 24 hoonestatud elamumaa krunti, mis on ühe võrra rohkem kui varasemal kuul. Kalleim maja müüdi 475 000 ning soodsaim 4500 euro eest.

Möödunud kuul müüdi 11 elamumaa krunti, mis on seitsme võrra rohkem kui jaanuaris. Kalleim hoonestamata krunt müüdi veebruaris 480 000 ja odavaim 120 euro eest.