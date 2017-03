Enne ja pärast: tundmatuseni muutunud köök, kus ei vahetatud isegi mööblit

Nimelt nägi Wendy köök välja nagu odavmüügist tellitud mööbliga köögid ikka:

/ ThankFifi

Naisel oli aga selge ettekujutus, kuidas midagi välja viskamata ja ka suurt midagi asemele ostmata täiesti uue näoga köögi saab. Kogu projekti peale kulus tal vähem kui 30 tundi ja 300 eurot. Tulemus sai selline:

/ ThankFifi

Kuna kapid olid laminaadist, polnud kuigi palju võimalusi, millega neid üle võõbata. Hädast aitasid välja Annie Sloani kriidivärvid, mis katavad hästi igasuguseid pindu. Tagaseinas olevad plaadid aga? Need on lihtsalt üle kleebitud! Selleks sobivad suurepäraselt Beija For World kleepsud. Omadest kogemustest võib Wendy kinnitada, et kleepsud kestavad väga hästi.

/ ThankFifi

/ ThankFifi

Tulemus on üsna suurepärane, või mis? Vaata rohkem Wendy blogist!