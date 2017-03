Kui kauaks võib märja pesu masinasse jätta?

Inimesed pelgavad, et kui pesu seisab terve öö masinas, hakkab see haisema, kangas muutub ebameeldivaks ja pealetungi alustab hallitus.

Kuid isegi majapidamiskuninganna Martha Stewart isiklikult ütleb, et tegelikult pole asi sugugi nii hull: kui masin käib ja uni murrab, siis mine rahulikult magama ja pane pesu hommikul kuivama.

«Minu hinnangul on see täiesti lubatud. Muidugi ei tasu märga pesu liiga kauaks ootama jäta, no näiteks nädal on ikka liiga palju. Aga üks öö – selle ajaga ei juhtu küll midagi,» kinnitab Stewart.

Kes aga väga hallituse pärast muretsevad, neil soovitab Stewart pesu lihtsalt nuusutada: kui see imelikult ei lõhna, pole sel ka midagi häda. Kui juba lõhnab, tasub pesumasin uuesti tööle panna. Selleks, et kahtlased aroomid eksimatult ära tunda, tuleb mõistagi kasutada lõhnatut pesuvahendit.

Allikas: Today Home