Fotod: kas see Kassisaba uusarendus tundub miljöösõbralik?

Selle rõhutamiseks on arendusel isegi vastav nimi: Miljöö Maja. «Maja välisilmele annab tooni suurte akendega modernse võttega lahendatud puitfassaad, mis sobitub Kassisaba piirkonna ja Wismari tänava peaasjalikult puitmajadest koosneva tänavafrondiga. Väärikal majal on valtsplekist eri tasapindadega katus, suured katuseaknad ja peamiselt klaaspiiretega rõdud,» seisab arenduse tutvustuses.

Muu kõrval on rõhku pandud sellele, et kortermajaks ehitatud arendus pakuks elanikele võimalikult palju privaatsust: hoones on kõigest üheksa korterit ja maja käsutuses on õueala, kust ei puudu korralik haljastus.

Kuigi väliselt haakub Miljöö Maja Kassisaba vanemate elamutega, on selle sisu siiski täiesti nüüdisaegne. Väikeplokist seinad ja betoonist vahelaed tagavad hea soojuspidavuse ja ehitise pika kasutusea. Maja küttesüsteemiks on lokaalsel gaasikatlal põhinev vesipõrandaküte, energiatõhusust suurendavad kolmekordse klaaspaketiga aknad ja korteripõhine soojustagastusega sundventilatsioonisüsteem. Iga korteriomanik saab võimaluse kodukulusid mugavalt jälgida nn Targa Kodu nutirakenduse kaudu kõikjal, kus on ligipääs internetiühendusele, lubab arendaja.

