Noor mees astus üürikorterist pääsemiseks julge sammu

Bryce Langston ei tahtnud elada üürikorteris, kuid ainsa võimalusena oma kodu ehitada nägi ta olukorda, kus vahepeal tuleks elada lageda taeva all, sest üüri maksmiseks tal ehituse kõrvalt raha ei jätkunud.

Siis aga tekkis tal mõte, et miks mitte sisuliselt justnimelt seda tehagi? Keskonnaaktivistina on looduslähedane eluviis talle meeltmööda, mistõttu idee majaehituse ajaks telki kolida ei tundunud talle kuidagi vastuvõetamatu. Seda mees tegigi.

Eluperiood on Langstonile omamoodi väljakutseks, sest tema eesmärk on elada võimalikult lihtsalt ja keskkonnasõbralikult. Allolevas videos näitab mees täpsemalt, missugustes tingimustes ta igapäevaselt hakkama saab. Ja tegelikult pole tal väga kurta midagi.

Väljast telk eriti muljetavaldav pole, kuid sees peidab end tõeliselt õdus elamine, kus olemas kõik eluks vajalik: voolav vesi, voodi, puuküttega pliit, tool, lauad ja kamin.

Välja on mees rajanud tillukese terrassi, mis viib tualettruumi – see asub eluruumidest eraldi, sest tegu on kuivkäimlaga. Kuid voolava veega käsi pesta saab seal ikka.

Eesti tingimustes sedasi ilmselt pikalt ei elaks, kuid kevadest üsna hilise sügiseni eeldusel, et põhiline elukoht selle aja jooksul valmis saab, oleks see võimalik küll.