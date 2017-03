Koduvahetus: muuda kolimine nende nõuannetega võimalikult valutuks

Esiteks, paki kõigepealt need asjad, mida sa kasutad kõige harvemini. Kui tegu ei ole just jõuludega, siis paki näiteks kokku kõik jõuluehted, riided, mida sa antud hooajal ei kanna, raamatud jne. Jäta kõige viimaseks need asjad, mida sa igapäevaselt kasutad.

Teiseks, kirjuta kindlasti kastidele peale, mis seal sees on. Eriti hea oleks peale kirjutada ka see, millisesse ruumi kast kolides panna tuleks. Nii saab vältida olukorda, kus sinu tulevases elutoas on mitukümmend tundmatu sisuga kasti.

Kasulik oleks lasta igal pereliikmel pakkida endale kaasa ka üks kott, kus on sees asjad, mida võib esimese ööpäeva jooksul kindlasti vaja minna. Nagu näiteks hambahari, telefonilaadija, rahakott, isiklikud hügieenitarbed, puhas pesu jne.

Kolimine on ideaalne aeg ka selleks, et oma asjad kriitilise pilguga üle vaadata. Sorteeri välja riided, mida sa ei ole vähemalt aasta või kahe jooksul kandnud ja anneta need näiteks abivajajatele.

Enne kolimispäeva on kasulik korraldada sõpradele-tuttavatele ka üks vanakraamiturg. Nii saavad asjad, mis sinu uude koju ei sobi uue omaniku ja sina raha uute vajaminevate asjade ostmiseks.