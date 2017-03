InTempo maja: tõenäoliselt kõige ebaõnnestunum uusarendus

Hispaaniasse Benidormi kerkinud 47korruselise kortermaja InTempo ehitust alustati 2007. aastal ja valmis pidi see olema 2009. aastaks. Hoone kerkis piirkonda, mille maine omal ajal väga kiita polnud, nii pidi maailma kõrgeimaks korterelamust ühtlasi saama piir- ja elanikkonna mainet parandav maja. Paraku pole kõik üldse nii suurepäraselt läinud.

2014. aastal öeldi lõpuks, et kortermaja on täielikult valmis ja inimesed võivad tasahilju hakata sisse kolima, kirjutab The Guardian. Tõsiasi on aga see, et ka 2017. aastal on ligi 200 meetri kõrgune hoone vaid 94 protsendi ulatuses lõpetatud ja enamik kortereid endiselt müümata. Ehituse lõpetamist takistab tõsiasi, et ehitajatele pole ammu palka korralikult välja makstud ja nad keelduvad tööga jätkamast. Suures osas ka sellepärast, et tööohutusega pole hirmkõrgel objektil kunagi arvestatud ja kümne aasta jooksul on 13 töölist seal viga saanud, kusjuures kaks neist väga tõsiselt, kui vigaselt paigaldatud lift alla kukkus.

InTempo maja. / AFP / Scanpix

Õnnetuse käigus selgus, et päästemasinate hoone juurde pääsemine on projekteerimisvigade tõttu raskendatud. See on kuuldavasti aga vaid üks vähestest disainivigadest, mis hoone ehituse käigus ilmnenud on. Hiiglasliku M-tähe kujulise maja projekteerinud arhitektid on end aga projektist taandanud ega soovi sellega enam mingit tegemist teha.

Maja 269 korterist on tänaseks päevaks müüdud vaid 80. Mis edasi saab, pole teada.