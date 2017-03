Enne ja pärast: päevinäinud vannitoast sai värske ja stiilipuhas ruum

Ülemise korruse vannituba oli perekond Mohrmani kodus ainuke, mida nad sisse kolides ei muutnud. Lõpuks otsustasid nad aga ka sellele uue ja kaasaegsema välimuse anda.

Domineerivateks värvideks uues vannitoas on valge, must ja hall. Seinu katavad urbanistlikud metroo-stiilis keraamilised seinaplaadid ja hall värv. Musta värvikihi said endale aga erinevad detailid – vann, prilllaud, pistikud ja ukselingid jne.

Ruumile lisavad värvi aga türkiissinised käterätikud ning rohelised toataimed.

Foto: www.farmfreshtherapy.com

