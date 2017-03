Fotod: kummalised tassid, mis hullutavad tervet maailma

Rae Dunni loodud tassid tulid esialgu müügile sellistes Ameerika poodides nagu Marshalls, TJ Maxx ja Home Goods, vahendab Country Living. Üks tass maksis neli dollarit. Nüüd aga müüakse neid kõikvõimalikes veebipoodides ja eBay oksjonitel, sest tassid, mis nii lihtsad kui veel olla saavad, on muutunud absurdselt populaarseks.

A post shared by Lucy Rose (@birdie_farm) on Mar 13, 2017 at 5:48am PDT

Rae Dunn on keraamikuna töötanud kaks aastakümmet kuid alles need kreemikasvalged tassid, millel igaühel üks lihtne sõna, tõid talle tohutu edu. Igapäevases kasutuses polekski neis tassides midagi erilist, kuid sisekujundusblogijad ja -instagrammijad armastavad palavalt neid tasse oma fotodel kasutada. Fännid on valmis paljuks, et enda kollektsiooni mõne puuduva sõnaga eksemplar saada ja Facebookis on loodud isegi spetsiaalsed grupid, kus äri teha.

A post shared by Nicole (@myautumnfarmhouse) on Mar 13, 2017 at 3:03pm PDT

Lisaks tassidele saab tegelikult osta ka kausse, purke, loomatoidunõusid, tordialused ja palju muud, kuid kui otsustad nüüd isegi Rae Dunni loomingu fänniks hakata, pead arvestama, et populaarsus on toodangu hindu pisut kergitanud ja päris nelja dollari eest enam uue tassi omanikuks saada ei pruugi.