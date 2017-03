Huvitav areng: räämas korterid pole enam remondituist odavamad

1Partner Kinnisvara konsultandi Monika Murumetsa sõnul on Tallinna räämas korterite hinnad lähenemas remonditud pindadele. Eriti märgatav on see äärelinnas.

«Remontimata korterite hinna on üles ajanud väikeinvestorid, kes ostavad üüripindasid või siis flippimiseks ehk ost-remont-kiirmüük eesmärgiga väiksemaid ja kehvemas seisus pindasid kokku,» ütleb Murumets.

Kinnisvaraeksperdi sõnul on kesklinna uute ja kallimate korterite turul pigem ülepakkumine. «Vastupidiselt on äärelinna soodsamate pindade osas tihti ühele pinnale mitu kandidaati ja ostjad ise avaldavad soovi pakkuda konkurendist üle,» selgitab ta.

Murumetsa sõnul on detsembrist äärelinna korterite enampakkumisi ette tulnud korduvalt. Näiteks Põhja-Tallinnas, Lasnamäel, Haaberstis ja Õismäel.

«Mõned tänavad on aeg-ajalt populaarsemad ja esineb vahelduvate lainetena perioode, kus tekib näiliselt ootamatu ja mõned kuud vältav nõudlus näiteks just 3-toaliste järele Lasnamäel Kivila tänaval. Umbes kolme kuu möödudes on müügihinnad taas mõistlikud ning ostja jaoks taastub valik erinevate hindadega pakkumiste vahel,» räägib kinnisvaraekspert.

«Müüjad lähtuvad ikkagi veel kinnisvaraportaalide hindadest, milles on õhku sees. Turul on ebaratsionaalseid pööriseid ning ostjal peab jaguma kannatust ja julgust kaubelda,» lisab Murumets.