Fotod: eestvaates tagasihoidlik maja peidab hoovis midagi palju enamat

Nimelt on maja tegelikult hiiglaslik ja täidab enamiku krundist, kuhu see ehitatud on.

/ www.contemporist.com

Hoovipoolne sein on suures osas klaasist, et lasta sisse võimalikult palju naturaalset valgust.

/ www.contemporist.com

Maja tagaküljelt viib mitu ust otse tillukesse aeda, nii et piir toa ja õueala vahel on üsna hägune.

/ www.contemporist.com

Sopiline maja mahutab palju. Rohkem fotosid näeb SIIT.