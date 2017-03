Kodumasina varajases surmas on tihti süüdi laisk omanik

Expert Tehnikakaupluste turundusjuhi Joonas Kulli sõnul peaks enne suvehooaja algust kodumasinad kriitilise pilguga üle vaatama, sest nende kasutamiskoormus on suveperioodiga võrreldes sageli suurem. «Kevad on hea aeg näiteks külmkapi sulatamiseks ning praeahju hooldamiseks,» rääkis Kulli.

Enne külmkapi puhastamist tuleks veenduda, et tegemist pole NoFrost külmikuga, mis sulatamist ei vajagi. Kui külmik siiski sulatamist vajab, siis tuleks külmkapp Kulli sõnul sulama pannes lülitist välja lülitada ja alles seejärel vooluvõrgust eemaldada. Kuna kevaditi on õhutemperatuur veel jahe, saab külmikus olevad toiduvarud pakendatult näiteks rõdule hoiule asetada. Pärast seda saab eemaldada külmiku seest lahtikäivad osad ja panna need toatemperatuurile jahtuma. Külmiku puhastamise käigus peaks lisaks mustusele hoolikalt eemaldama igasuguse hallituse ja kondenseerunud vee.

Kui külmiku riiulid on toatemperatuuril kohanenud, tuleks need ettevaatlikult leige vee ja õige vahendiga puhastada. «Kuna riiulitel hoiustatakse siiski toitu, on õigete puhastusvahendite kasutamine äärmiselt oluline ning omapäi katsetama asuda pole mõistlik, poodides on spetsialistid, kes aitavad leida õiged vahendid ka külmiku puhastamiseks,» ütles Kulli. Puhastatud osad tuleb külmikusse tagasi panna alles pärast seda, kui need on täiesti kuivad. Külmik tuleks vooluvõrku ühendada ja käima panna alles siis, kui see on täiesti puhas ja ka kuiv.

Vaata üle ahjud ja pesumasinad

«Teine suuremat tähelepanu nõudev köögimasin on kindlasti ahi. Ideaalis tuleks ahju peale või sisse tekkinud mustus eemaldada võimalikult kähku pärast selle tekkimist, et vältida mustuse kinnistumist. Ka võiks kasutada mustuse vähendamiseks abivahendeid, nagu näiteks fooliumpaber ahju põhjas. Kui aga seda tehtud pole ja pärast talve on tarvis ahju ikkagi põhjalikumalt puhastada, tasuks ennekõike otsida üles ahju käsiraamat ja seda veidi sirvida. Mõni ahi võimaldab eemaldada detaile, mida saab kergelt kraani all või kausis pesta. Seejärel tuleks suuremal puhastamisel kindlasti katta puhastusala rasva vältimiseks näiteks ajalehtedega ja pärast puhastusprotsessi ventileerida korralikult ruumid, et tuppa ei jääks rasva ega tahma jääke,» tõi välja tehnikafirma esindaja Joonas Kulli.

Ta lisas, et sarnased nõuanded kehtivad ka nõudepesumasinale ja pesumasinale. «Nende puhul on lisanõuanne hoida pärast iga pesukorda kindlasti ust lahtisena, et vesi saaks ära aurustuda ja niiskus masinasse ei jääks ning masinat hallitama ei paneks. Samuti on nõudepesumasina puhul tähtsad filtrid, mis tuleks eemaldada, et needki eraldi puhastada,» rääkis Kulli.

Unustada ei maksa ka väiksemaid

Oluline on hooldada ka väiksemaid kodumasinaid nagu veekeetja, mikrolaineahi ja kohvimasin.

Eksperdi sõnul tekib vett kasutades paratamatult katlakivi ja selleks, et veekeetja ja kohvimasin peaksid kaua vastu, tuleb masinaid puhastada olenevalt vee karedusest korra kuus või veel tihedamalt.

Veekeedukannu puhastamiseks saab kasutada näiteks äädikat või sidrunhapet, mida tuleks panna vahekorras kolm supilusikatäit äädikat või sidrunhapet ühe liitri vee kohta. Seejärel lasta ainetel veidi vees seista, ajada vesi keema ja siis korralikult seade läbi loputada.

Kohvimasinate ja espressomasinate puhul on olemas spetsiaalsed hooldusvahendid, millega saab efektiivselt eemaldada nii katlakivi kui ka näiteks piimakohvijooke valmistavate masinate puhul ladestunud piimarasva.

«Kui mikrolaineahjus on soojendatud toite, mis on masina sisemust määrinud, kuid mustust pole jooksvalt puhastatud, siis hea nipp on kausiga vee asetamine seadmesse. Mikrolaineahjul tuleks lasta kausiga vett mõni minut soojendada, misjärel saab pinnad lihtsamini pehme lapiga ära puhastada ning rasva ja muud mustust eemaldada. Kindlasti aga ei tohiks seinu kraapida terava esemega,» rõhutas Kulli.

Expert Tehnikakaupluste turundusjuht ütles, et igasuguste kodumasinate puhul tuleks kindlasti lugeda nende puhastamisel eelkõige kasutusjuhendit, kuna masinatel võib olla ka lisafunktsioone, mis aitavad puhastamisprotsessile kaasa. Nii on näiteks paljudel uuematel ahjudel olemas päris tõhus puhastussüsteem. «Samas ei asenda inimese tegevust ja kontrolli neist hetkel ükski, mistõttu tuleb aeg-ajalt ikka ise veenduda, et kodumasinad on puhtad ja hooldatud,» ütles Kulli kokkuvõtvalt.