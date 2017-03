Nutilahendused võivad kodu äärmiselt ebaturvaliseks muuta

Paljude ekspertide sõnul on just käesolevaks aastaks nutikodud piisavalt levinud nii, et häkkerid hakkavad kodudesse sissemuukimisega massiliselt tegelema, vahendab CNBC News. Mugavusega kaasneb risk: kui sina saad telefoni kaudu kodu uksi lukustada ja kaamera kaudu kodus toimivat jälgida, saavad seda vähese vaevaga teha ka kolmandad isikud, kellel ei peaks säärastele asjadele ligipääsu olema.

CNN on teinud põhjaliku ülevaate sellest, mil moel kurjategijad juba erinevatesse nutikodudesse sisse häkkinud on. Vaatame järele.

Möödunud aastal häkiti vähemalt kahel korral sisse sõiduautodesse, ohvriks langesid Toyota Priuse ja Ford Escape´i omanikud. Võeti üle kontroll rooliratta ja pidurite üle. Välisuks. Nõrgad kohad nutilahenduste äppides on võimaldanud häkkeritel korduvalt majade välisuksi lahti lukustada ja PIN-koode muuta.

Nõrgad kohad nutilahenduste äppides on võimaldanud häkkeritel korduvalt majade välisuksi lahti lukustada ja PIN-koode muuta. Suitsuandurid. Paljudele neist on lisatud tänuväärne võimalus hädaolukorrast telefonile teade saada, kuid see tähendab, et häkkeritele on need samuti kergesti ligipääsetavad ja väljalülitatavad: paljud suitsuandurid ei nõua isegi isikutuvastust.

Paljudele neist on lisatud tänuväärne võimalus hädaolukorrast telefonile teade saada, kuid see tähendab, et häkkeritele on need samuti kergesti ligipääsetavad ja väljalülitatavad: paljud suitsuandurid ei nõua isegi isikutuvastust. Telerid. Vead Samsungi SmartTVs lubasid häkkeritel tungida telerisse paigaldatud kaamerasse ja ajal, mil omanikud telerit vaatasid, neil omakorda omanikke vaadata.

Vead Samsungi SmartTVs lubasid häkkeritel tungida telerisse paigaldatud kaamerasse ja ajal, mil omanikud telerit vaatasid, neil omakorda omanikke vaadata. Kaameraga beebimonitorid. Ameerika Ühendriikies Texases elav perekond sai möödunud aastal šoki, kui keegi võõras läbi monitori nende nutva kaheaastase peale karjuma hakkas. Kaameraga monitorid on häkkerite tegevuse suhtes väga haavatavad.

Ameerika Ühendriikies Texases elav perekond sai möödunud aastal šoki, kui keegi võõras läbi monitori nende nutva kaheaastase peale karjuma hakkas. Kaameraga monitorid on häkkerite tegevuse suhtes väga haavatavad. Arvuti veebikaamera. Skype´i vahendusel stripp-pokkeri mängimine ei pruugi olla parim mõte, sest arvutite veebikaamerad on üks lihtsamini häkitavaid kohti sinu kodus.

Skype´i vahendusel stripp-pokkeri mängimine ei pruugi olla parim mõte, sest arvutite veebikaamerad on üks lihtsamini häkitavaid kohti sinu kodus. Valgustid. Olukord, kus sina paned tuled põlema ja keegi need jälle ära kustutab, kõlab nagu stseen õudusfilmist, aga tänu äppide kaudu kontrollitavatele valgustitele on see reaalsus: häkker saab su kodu valgusteid soovi korral täpselt samamoodi kontrollida nagu sina seda teed.

Olukord, kus sina paned tuled põlema ja keegi need jälle ära kustutab, kõlab nagu stseen õudusfilmist, aga tänu äppide kaudu kontrollitavatele valgustitele on see reaalsus: häkker saab su kodu valgusteid soovi korral täpselt samamoodi kontrollida nagu sina seda teed. Termostaat. Muidugi on mõnus külmal talvepäeval maja juba enne kojujõudmist soojemaks kütta. Aga termostaat on väga lihtsalt häkitav ja kurjategjatel pole mingi probleem su elamine suisa saunaks kütta või, vastupidi, käreda pakasega küte välja lülitada ja torudel lõhki külmuda lasta.

Muidugi on mõnus külmal talvepäeval maja juba enne kojujõudmist soojemaks kütta. Aga termostaat on väga lihtsalt häkitav ja kurjategjatel pole mingi probleem su elamine suisa saunaks kütta või, vastupidi, käreda pakasega küte välja lülitada ja torudel lõhki külmuda lasta. Külmik. Paljudesse uuema aja külmikutesse paigaldatud arvuti lubab telefoni kaudu kontrollida selle temperatuuri, kuid nende arvutite turvalisusele palju rõhku pandud ei ole. Poleks ju väga meeldiv koju jõudes avastada, et sinu lemmikjäätis on üles sulanud?

Paljudesse uuema aja külmikutesse paigaldatud arvuti lubab telefoni kaudu kontrollida selle temperatuuri, kuid nende arvutite turvalisusele palju rõhku pandud ei ole. Poleks ju väga meeldiv koju jõudes avastada, et sinu lemmikjäätis on üles sulanud? Kardinad. Lihtsamatest nutilahendustest vaimustab inimesi võimalus kardinaid telefoni kaudu ette ja eest ära tõmmata. Aga täpselt samamoodi nagu sinu valgusteid saab häkker lihtsalt kontrollida, saab ta ka sisse tungida sinu kardinaliigutamise äppi ja need näiteks väga ebasobival hetkel eest ära tõmmata.

Muidugi saab end selliste rünnakute eest kaitsta. Lisaks nutilahenduste vältimisele on palju abi juba selllest, kui oma meilikonto turvaliseks muudad, et häkkeritel poleks võimalik sellele ligi pääseda ja sealtkaudu sinu erinevate nutilahenduste paroole hankida, kirjutab veebiportaal MarketWatch. Samuti ei tasuks ühelegi koju hangitud nutilahendusele kunagi jätta sellele juba eelnevalt paigaldatud kasutajanime ja parooli.

Spetsialistide hinnangul ei tule praegu kahjuks seegi, kui nutilahenduste hankimisega lihtsalt pisut oodata, kuni suuremad turvaaugud kõrvaldatud saavad.