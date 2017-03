Ruumi kokkuhoidev mööbliese, mida iga väike korter vajab

Kui diivanilaud on niigi kitsas toas liiga kohmakas ja seda on raske liigutada, aga ometi oleks tarvis kohvitass või raamat käest kuskile panna, siis sobib selleks ideaalselt väike C-laud, kirjutas Apartment Therapy. Seda on lihtne liigutada, vajadusel lihtne ära peita ja saab kasutada nii mitmekski otstarbeks ning lisaks sobib see igasse tuppa.

Diivanil lesides on hea sinna peale toetada mõni meelisjoogiga anum ja telekat vaadata. Tööd tehes on see aga ka ideaalne sülearvuti jaoks või miks mitte süüa sama laua taga ka õhtusööki, kui korteri pindala suurt köögilauda ei võimalda.