Video: vaata, mis toimub öösiti ühes lastetoas

New Yorgis elav abielupaar paigaldas oma kaheaastaste kaksikpoiste tuppa valvekaamera, et neil igal hetkel silma peal hoida. See on aga salvestanud hulganisti öid, kus lastetoas käib vaat et aktiivsem tegevus kui päevasel ajal.

Lõpuks otsustasid vanemad toimekate laste tegemisi ka teistega jagada ja laadisid video sotsiaalmeediasse üles.

Jonathan ja Susan Balkin tunnistavad, et nende pojad Andrew ja Ryan uinuvad üsna raskelt nagu paljud teised selles vanuses lapsed. Kuid vähe sellest: neile meeldib tihti ka keset ööd oma toas mõnusaid olenguid korraldada. Videosse püütud pidžaamapidu toimus näiteks varajastel hommikutundidel, sellepärast võttis vanematel reageerimine ka üsna pikalt aega – nad nimelt magasid pahaaimamatult.