Mis oleks, kui koliks... Pärnusse?

Miks Pärnu?

Pole saladus, et suvepealinna mõnus liivarand on Eesti parim ning meelitab koos hubase rannapromenaadiga siia igal aastal turiste nii meilt kui mujalt. Kellele suvi ja sellega kaasnev tõeline möll eriti meelejärele, võib kaaluda alatiseks suvepealinna jäämist, sest Pärnu on kahtlemata kõige rohkem suvele ja sellega seotud tegevustele keskendunud linn Eestis.

Pärnu on suurepärane koht laste kasvatamiseks. Roheline linnake, kus su mudilane saab joosta looduse keskel ja nautida suvel veerõõme ning talvel munamäel kelgutamist. Pärnus on üldiselt ka suhteliselt turvaline, ei pea nii palju muretsema.

Plussiks on kindlasti veel linna väiksus. Kõik on käe-jala juures. Samas pole linn liiga väike. Siin on olemas kõik, mida eluks vaja - koolid, lasteaiad, korralik haigla, kaubakeskused, meelehautusasutused, spaad, veekeskused.

Foto: Scanpix/Pärnu Postimees/Urmas Luik

Mis räägib Pärnu kahjuks?

Peab tunnistama, et Pärnu juures on puudusi üsna raske leida. Peamiseks miinuseks ehk ongi see, et kui suvel elu keeb, siis talvel on linn väga ja mõne jaoks ehk liigagi vaikne ja rahulik. Kontrast on tohutu.

Kohalikud tõdevad siiski, et kuigi Pärnu on suuruselt kolmas linn Eestis, on sellel üks väikelinnale omane külg: kuigi kõik otseselt kõiki ei tunne, võib suure privaatsusvajadusega inimesele probleemiks saada, et naabri tegemistel hoitakse pilk peal suurema tõenäosusega kui Tartus või Tallinnas.

Kui kallis?

Kinnisvara Pärnus väga odav ei ole: renoveeritud 2-3-toalise korteri hind jääb 40 000 kuni 100 000 euro vahele, kusjuures odavama otsa pakkumisi on üksikuid. Sama suure korteri üürihind on keskmiselt 300 eurot kuus.

4-5-toalise renoveeritud maja eest tuleb Pärnus välja käia aga 100 000 kuni 200 000 eurot.

Foto: Pärnu linn

Koolid?

Pärnus on 12 üldhariduskooli: Pärnu Ülejõe Gümnaasium, Pärnu Raeküla Kool, Pärnu Koidula Gümnaasium, Pärnu Ühisgümnaasium, Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, Pärnu Vanalinna Põhikool, Rääma Põhikool, Pärnu Vene Gümnaasium, Kuninga Tänava Põhikool, Pärnu Toimetulekukool ja Vabakool.

Kõrgemat haridust saab omandada Mainori Kõrgkoolis, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis ja Pärnumaa Kutsehariduskeskuses.

Aga töö?

Kuna Pärnu oluliseks majandusharuks on turism, pakub see ka rohkelt töökohti. Suurimad tööandjad ses vallas on spaahotellid, neid on Pärnus kokku viis. Kes peab iseendale tööandjaks olemise plaani, võib õnne katsuda just näiteks majutusvaldkonnas.

Teisel kohal on Pärnus tööstus: siin ollakse tegevad näiteks nii metallitöötlemise, masina- ja elektroonikatööstuse, tekstiili-, rõiva- ja jalatsitööstuse kui puidu- ja mööblitööstuse ning toiduainetööstuse valdkonnas.

Kohalike sõnul tööpuuduse üle kurta ei saa, Pärnu on selles vallas nende hinnangul pidevas arengus: näiteks tuuakse puidualal tegutsev ettevõte, kes äsja Pärnus oma filiaali avas ja 200 uut töökohta lõi.

Spetsiifilise valdkonna spetsialistidel, tõsi, võib olla keerulisem endale rakendust leida. Samas on tänaseks päevaks juba väga laialt levinud kodukontorist töötamise võimalus, mis valikut suurendab.