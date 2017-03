Nipp keraamilisele pliidiplaadile sissekõrbenud jälgede eemaldamiseks

Sageli on agaratest toiduvalmistajatest keraamiliste pliidiplaatide omanikud hädas sellega, et hoolimata puhastamisest tekivad plaadi keedualadele kõrbenud ringid, mis ei taha hoolikast puhastamisest hoolimata kuidagi kaduda. Mida teha? Tasub proovida järgmist, soovitab portaal Real Simple:

Esmalt kaabi spetsiaalse metallist kaabitsaga kõrbenud osa nii palju lahti kui vähegi saad.

Sega pastaks neli supilusikatäit soodat ja veidi vett. Kata sellega määrdunud alad ja jäta niiske sooja lapi alla 30 minutiks seisma. Puhasta.

Kui plekid pole lahti "sulanud", sega neli supilusikatäit soodat ühe supilusikatäie äädikaga ja kata määrdunud alad. Lase mõjuda minutijagu, hõõru mikrofiibrist lapiga ja siis puhasta märja lapiga.

Edaspidi puhasta pliiti alati pärast iga toiduvalmistamist, ka siis, kui näib, et see pole määrdunud. Vaid nii saad tagada, et sa samasse seisu kunagi enam ei satu.