Maakler: paar lihtsat nippi, mis üürikorteri kõrgemat hinda õigustavad

Probleem puudutab eelkõige nn keskmise ja veidi kallima hinnaklassi kortereid kesklinnas ja sellega piirnevatel aladel, mille üürile andmisega pole senini erilisi probleeme olnud, kirjutab Uus Maa Kinnisvarabüroo blogis maakler Kristi Djomin. Kuna pakkumiste hulk ja konkurents aina kasvavad, on just kõnealused korterid üha enam löögi all. Aastatega on neis toimunud loomulik kulumine, aga üürihind jäänud ikka samaks.

Sellise hinnaklassi korterite klientuuriks on leibkonnad, kes hindavad stabiilsust, mis tähendab vähemalt mõneaastast üürisuhet. Seega pole tegu enam lihtsalt ajutise elukohaga, vaid väikestviisi koduga. Ja neile inimestele meeldivadki puhtad ja värsked, mitte kulunud korterid.

Soovides endale stabiilset ja head üürnikku, tuleb pakutav korter muuta koduseks. Ja see ei tähenda sugugi meeletuid väljaminekuid:

Värvi seinad ära või asenda vana tapeet uuega.

Viska välja lössi istutud määrdunud diivan.

Magamistoas pane voodile uus madrats. Uued asjad ei pea olema kallid, need peavad olema puhtad!

Kodusus ja puhtus loevad. See määrab hinna ja huviliste arvu. Nii on võimalik vanema, aga värskendatud korteri eest saada isegi sama hinda, mida küsitakse samalaadse tuliuue üürikorteri eest.