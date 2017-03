Enne ja pärast: taskukohane värskendus andis pisikesele köögile totaalselt teistsuguse ilme

Kuna köögiomanik Maria ei tahtnud palju raha selle projekti alla panna, siis tuli tal mitu head mõtet, kuidas köögile uus nägu anda, kirjutas Apartment Therapy. Kogu uuest elamisest meeldiski Mariale köök kõige vähem, sest see polnud ilus ega ka heas seisukorras, näiteks olid tööpindadel praod sees.

Maria esimene idee oli see, et ta värvib plaadid üle teist värvi, aga siis ta nägi sõbra juures midagi sarnast ja see talle siiski ei meeldinud, sest kõik pintslitõmbed olid liiga hästi näha ja värv ei katnud plaate ühtlaselt. Siis otsis ta teisi võimalusi ja leidis materjali, mille saab plaatidele peale kanda nii, et jääb mulje nagu mingeid plaate poleks kunagi olnudki. Plaate ei pidanud enne puhastama ega välja lõhkuma, vaid lihtsalt üle katma.

Lisaks pani Maria põrandale uue katte ja suurte seinakappide asemele riiulid. Kokku läks naisel aega sellega kolm päeva ja ta ei vajanud professionaali abi. Esimesel päeval katsin ma vanad plaadid ära, teisel päeval panin uued plaadid peale ja kolmandal päeval tegin põranda ning teised väiksed detailid. «Pärast uuenduskuuri näeb köök 30 aastat noorem välja,» ütles ta.

