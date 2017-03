Ekspert õpetab: pesumasinat ei valita vaid ühest parameetrist lähtudes

Aastakümnete tagune väike pesumasinate valik on asendunud lõputu valiku masinatega, mis võtavad omavahel mõõtu disainis, kiiruses, energiatõhususes ja hinnas ning pakuvad uskumatuid funktsioone.

LG tehnikaeksperdid õpetavad selles peadpööritavas maailmas orienteeruma ning aitavad viie lihtsa nipiga õiget pesumasinat valida.

Suurus ja mahutavus

Pesumasinad on erisuurustes: standardsed (65 cm - 50 cm), väikesed (49 cm - 40 cm), väga väikesed (39 cm ja vähem). Standardsuuruses masin mahutab 8 kilo ja rohkem, väiksemad kuni 7 kilo pesu.

Masinat valides tuleb selgeks teha, kui tihti pesu pestakse ning vähem oluline ei ole ka mõelda, kuhu masin mahtuma peab. Kui see tuleb toimetada kohta, kus ruumi ei ole või kuhu pääsemiseks tuleb läbida kitsad ukseavad ja koridor, siis tuleb leppida väiksema masinaga. Väikestes elamistes, kus puudub koht pesu kuivatamiseks, tasub mõelda koos kuivatiga masina soetamisele. Pered, kus on lemmikloomad, mitu last, pesupäevad tihedad ning ruumigi jagub, võiksid julgelt suuremate masinate poole vaadata.

Hind

Pesumasina hind sõltub tarbija vajadustest ja soovidest. Mida rohkem funktsioone, stiilsem disain ja erilisemad värvilahendused seda kallimaks kujuneb hind. Kuigi mõni pealtlaetav masin võib olla odavaima hinnasildiga, tasub silmas pidada ka masina energiasäästlikust. Odav masin võib rohkem energiat tarbida ning kokkuvõttes kallimaks maksma minna.

Energiasäästlikus

Keskkonnasäästlikud masinad võivad vähendada elektritarbimist kuni 15 protsenti ja veekulu isegi 40 protsenti. Väiksemate arvete saamiseks peakski masinat valides järgima energiatõhususe klasse, kus A-klassi masinad on väikseima energiatarbega. Pealtlaetavate masinate puhul tuleb teada, et üldiselt kasutavad need palju rohkem vett kui eestlaetavad pesumasinad, sest täituvad pesu pesemiseks ja loputamiseks täielikult veega.

Funktsioonid ja programmid

Tänapäeva masinad oskavad pesu aurutades plekke eemaldada, sügavpuhastusega tolmulestadest vabaneda ja isegi vastavalt pesu kaalule vett mõõta.

On olemas ka pesumasinaid, mis suudavad erinevatel kangastel vahet teha ja pesta võrdselt hästi nii töörõivaid kui siidist pluusi. Mõnele pesumasinele on võimalik mobiilirakenduse abiga lisada puuduvaid programme – nii saab vana masinat täiendada ega ole tarvidust kohe uut osta.

Disain

Pesumasina disain mängib tähtsat rolli kindlasti neis kodudes, kus masinat ei peideta vannituppa, keldrisse või kappi. Köögis või esikus, kus pesumasin on ka külalistele nähtaval kohal, soovivad inimesed tihti, et kodumasin sulanduks ümbritsevaga.

Puutetundliku LCD-paneeliga või erinevate värvilahendustega kallimad pesumasinad sobivad hästi modernsesse kööki või vannituppa ning on osaks terviklikust kodukujundusest.