Vaata, kuidas saab hüljatud aiast ideaalne lõõgastuspaik

Taaskord on kätte jõudnud see aeg aastast, kui ilm on läinud pisut soojemaks ja vahel kohtab isegi päikest pilvenurga tagant. Selline õueõhk paneb tundma, et talv võib päriselt ka olla läinud selleks korraks ja paneb mõtlema kodu seintest välja poole - aia peale.