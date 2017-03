Mis juhtub koduga, kui sa otsustad sotsiaalmeediast loobuda?

Naine tunnistab, et see muutis teda ja muutis isegi ta kodu, kirjutas Apartment Therapy. Esiteks oli ta kodu puhtam ja seda iga nurga pealt. Arvestades seda, et Alisonil on ka kaks väikest last, on puhas kodu üsna harv. «Ma ei koristanud tunduvalt rohkem, võib-olla ainult kümme lisaminutit päevas, aga see andis märgatava mõju kogu kodule,» ütles ta.

Alison mõtles, et kas tõesti tuli puhtam kodu selle arvelt, et ta vaatas vähem ekraane. «Päeva lõpuks polnud minu jaoks oluline, mida keegi oli öelnud, vaid ma hindasin seda ruumi enda ümber,» lisas ta. Naine hakkas järsku ka rohkem märkama, ta nägi, et lapsed viskavad oma jopesid esikus endiselt maha ja et köögilaua kõrval oleval seinal on laste sõrmejäljed.

Need näited toovadki Alisoni teise olulise muutuse juurde. «Ma hakkasin lõpuks tegema neid asju, mida olin pikalt edasi lükanud,» ütles ta. Selle asemel, et nautida teiste elu, keskendus Alison rohkem sellel ruumile, mis teda reaalselt iga päev ümbritseb. «Ma koristasin ära oma ja laste garderoobi ning viisin kasutud asjad teiseringi poodidesse,» sõnas naine.

Kui kodust paljud ebavajalikud asjad välja said, siis hakkas sinna ka kuidagi rohkem inimesi sisse tulema. See oli Alisoni sõnul kõige suurem tänu ja efekt kogu sotsiaalmeediast eemal oldud ajale. Naise sõnul sai reaalne sotsiaalne elu hoopis teise vaatenurga. «Te võite mind hulluks nimetada, aga ma ei saanud enne aru, kui palju aega ekraanide vahtimine ära võtab. Mida rohkem ma sotsiaalmeediast eemal olin, seda rohkem tundsin vajadust inimestega päriselt suhelda ja oma elu nendega jagada,» rääkis ta.

Alisoni sõnul on keeruline kirjeldada, kui palju rikkam järsku elu tundus, kui sai suhelda oma sõpradega päriselt, sai nautida mehe tehtud õhtusööki ja lugeda midagi, mis on reaalselt paberil. Kodu oli palju rohkem korras ja täis soojasid inimesi. «Kas te saate mind süüdistada nüüd, et ma ei tahagi tagasi sotsiaalmeedia maailma minna?» küsis ta lõpetuseks.