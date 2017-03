Tee nii:

Lõika tomat umbes sentimeetrijämedusteks viiludeks

Täida suurem pott kolmveerandi ulatuses mullaga

Viska viilud mullapinnale.

Kata viilud mullaga

Kasta aeg-ajalt

Ligikaudu kahe nädala pärast on noored tomatitaimed tärganud. Ühest tomatist sirgub umbkaudu 50 tomatitaime, nii et need tuleb mingil hetkel suuremast potist eraldi ümber istutada. Kõiki ümber istutada ei tasu - välja tuleks valida vaid tugevamad ja elujõulisemad.