Pilk peale: need on kõige odavamad majad Eesti suuremates linnades

Tallinn: väga põnev võimalus Lasnamäel, 45 000 eurot

/ KV.EE

Lasnamäel otsib uut omanikku vana kolmekorruseline pumbajaam, kus olemas elektriliitumine. Hoone all olemas valmidus maja taas vee ja kanalisatsiooniga ühendamiseks. Maja juurde kuulub väike krunt, hoone asub keset haljasala kortermajadest pisut eemal.

Tartu: väga vinge maja linna servas, 28 500 eurot

/ KV.EE

Tartu kinnisvaraturg pakub võimalust rajada koju vanasse veetorni. Koostatud on detailplaneering, mis lubab põhjalikku juurdeehitust. Kinnistut läbivad elektrimaakaabelliinid ning vee- ja kanalisatsioonitorustikud.

Narva: ühe magamistoaga suvilaks ehitatud maja, 9000 eurot

/ KV.EE

See 35ruutmeetrine hoone on ehitatud suvilaks, aga pole mingit põhjust, miks seda ei võiks kohendada majaks, kus sobib elada ka aastaringselt. Katusealuse väljaehitamisega saab tubegi juurde.

Pärnu: tilluke korraliku kivikatusega majake, 45 000 eurot

/ KV.EE

Kahetoalises majakeses on pinda kõigest 38 ruutmeetrit, kuid tasub tähele panna, et katusekorrus on väljaehitamata ja sealt on võimalik eluruumi juurde saada.

Kohtla-Järve: terve korterelamu, 6000 eurot

/ KV.EE

Kohtla-Järvel ootab uut omanikku terve 50ndatel ehitatud 12 korteriga elamu. Huvilisel annaks sellest ehitada ilmselt näiteks paarismaja, ühele perele võib 863ruutmeetrine hoone suureks jääda.