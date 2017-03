Fotod: jõhkrate kinnisvarahindade pärast väga kummaliseks ehitatud maja

Tokyo on üks ülerahvastatuim ja kõrgeimate kinnisvarahindadega linn maailmas, nii polegi imestada, et sealsed elanikud leiutavad äärmiselt kummalisi lahendusi endale kodu loomiseks. Kuna maa on kallis, tuleb olla loov ja ehitada eelkõige kõrgusesse, mitte laiusesse. Sel moel sünnivad väga omapärased arhitektuurilised lahendused nagu näiteks see maja siin.

/ Kuvatõmmis videost

Keskealise paari koduks olev hoone koosneb justkui kahest eraldi majast, kahe meetri laiusest väravamajakesest ja pisut suuremast peamajast. Kummalise lahenduse tingis justnimelt paarile kuuluv väga ebatüüpilise kujuga krunt: tavalist maja sellisele maalapile lihtsalt paigutada ei saanud.

Vahe kahe maja vahel. / Kuvatõmmis videost

Pisemas majakeses on ruumi sissepääsule ning naispoole stuudiole ja meespoole kontorile. Kui minna läbi tillukese sisehoovi, jõuab peamajja. Selle alumisel korrusel on mäekülje poole avaneva suure aknaga magamistuba ja vannituba. Ülemisel, ümbrusele avatumal korrusel on elutuba ja köök.

Magamistuba. / Kuvatõmmis videost

Elutuba. / Kuvatõmmis videost

