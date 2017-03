Õnnelik õhtu kodus: viis asja, mida teha kohe pärast koju jõudmist

Apartment Therapy on teinud nimekirja asjadest, mis võiks töölt koju jõudes kohe ära teha.

Pane asjad sinna, kuhu need kuuluvad. Selle asemel, et teha tööks vajaminevatest asjades tuppa rida, pane need oma kohale. See käib nii välisjalanõude, jope, arvutikoti või mille tahes kohta.

Keskendu. Pööra tähelepanu teistele elusolenditele, kes sul kodus on, olgu selleks siis elukaaslane või koduloom. Kui elad üksi, siis võta aega iseendale. Vala endale tass teed ja ela läbi uuesti head hetkel tänasest päevast või ole õnnelik, et need mitte nii head hetked möödas on.

Tee lihtne söök. Tervislik toitumine on hea enesetunde alus. Kui sa pole suurem asi köögis toimetaja, siis tee parem midagi lihtsat, et sa ei peaks ennast selle kohustusega vaevama ja saaksid rohkem teha seda, mis sulle tegelikult meeldib.

Võta mõni hobi ette. Kui sul on mingi oskus, mida tahaksid arendada endas, siis võta iga päev 20–30 minutit, et seda harjutada. Suurema eesmärgi puhul võid loomulikult rohkem aega võtta. Kui aga tahad hoopis rohkem lugeda, siis tee sellekski endale sobiv graafik.

Valmistu uueks päevaks. Tee nii, et homne läheks paremini ja sujuvamalt, sest nii on ka järgmise päeva õhtu mõnusam. Tee ära need asjad, mis saad homseks ette valmistada.