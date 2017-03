Fotod: väga eriliste lahendustega suvemaja

Sisuliselt on tegemist justkui autosuvilaga, aga keegi ei keela seda statsionaarselt oma maakodusse paigutada, kui seal ühtki elamiskõlblikku hoonet olema ei juhtu. Hollandis tegelikult juba 1985. aastal disainitud Markiesi-nimeline hoone on eriline sellepoolest, et kui esmapilgul mahutab see endasse üsna vähe, on maja pikemad küljeseinad allavolditavad. Nii tekib juurde arvestatav hulk põrandapinda, millele saab katuse peale tõmmata. Ühele küljele saab sedasi moodustada magamis- ja teisele elutoa.

Majakese keskmine osa meenutab pigem linnakorterit kui matkamaja. Seal on olemas mugav kööginurk, söögilaud ja ka elektri kasutamise võimalus, kui maja on pargitud kusagile, kus selle elektrivõrku ühendada saab.

Kasutatud on palju mitmeotstarbelist mööblit ja nutikaid ruumisäästlikke lahendusi. Midagi liigset majast mõistagi ei leia ja suuri mugavusi selles ka pole, kuid tegu on linnainimese jaoks kahtlemata parema lahendusega kui tühipaljas telk. Ka harjumuspärastest autosuvilatest on see kindlasti mugavam ja kasutajasõbralikum.

