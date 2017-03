Mõjuv põhjus, miks siseviimistluses pabertapeeti eelistama peaks

Miks see nii on? Nimelt sellepärast, et pabertapeet on vinüültapeedist ökoloogilisem ja seega kodusõbralikum materjal, nagu selgub Scandinavia tapeedisalongi leheküljelt.

«Vinüültapeet on keemiatööstuse produkt, mille paberist aluspõhi on kaetud õhukese plastikihiga. Peaaegu kõigist vinüültapeetidest eraldub spetsiifilist kummi või plasti meenutavat lõhna, mis hiljem kaob. Sünteetiline materjal võimaldab vajadusel saavutada pabertapeediga võrreldes reljeefsemat pinda ja mustreid,» seisab salongi kodulehel. Vinüültapeedil on kahtlemata omad tugevused: see talub enamasti hästi veega puhastamist, mistõttu sobib hästi esikusse, kööki ja isegi vannituppa. Osa neist on väga kulumiskindlad ja sobivad seepärast ühiskondlikesse ruumidesse.

Kuid kodustes tingimustes tuleks siiski eelistada pabertapeeti, sest see on vinüülist loodussõbralikum ja naturaalsem. «Näiteks Eco-Boråstapeteri, Casadeco, Caselio ja paljud muud pabertapeedid on valmistatud ümbertöödeldud vanapaberist ja trükitakse vee baasil trükivärvidega. Sõltuvalt tootjast on paljud pabertapeedid väga hea pleekimiskindluse ja pestavusega,» lubab salong.

