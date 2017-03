Levinud viga, mida teevad uue kodu omanikud

Uue kodu võtmed on käes ja hirmsasti tahaks ühe poereisi ette võtta, kas pole? Kõik kogenud inimesed aga soovitavad seda mitte mingil juhul teha, sest nii ostad päris kindlasti kokku kraami, mida sa tegelikult ei vaja, hoiatab Apartment Therapy.

Esiteks: kui paned endale peale surve osta korraga kogu kodu sisustus, kaasneb sellega tohutu stress ja närvilisus. Seda seepärast, et sa ei tea täpselt, mida su uus kodu vajab ja mis sinna sobib. Mis viibki meid teise põhjuseni, miks mitte ostudega hulluda: sa vajad aega, et täpselt läbi mõelda, mida tõeliselt vajad.

Uus kodu vajab esiotsa väga vähe: head madratsit, söögilauda ja võib-olla ka diivanit või midagi, mis selle aset täidab. Isegi kööki pole alguses vaja, mõnda aega saab ka selleta, ka siis, kui peres on lapsed. Kuigi viimasel juhul kuluks ilmselt ära kas või ühe auguga pliit, kus peal kergemaid roogasid valmistada.

Väga mõistlik on sisustada kodu vähehaaval ja vastavalt vajadusele, nii ei teki ka seda muret, et ruumi satub esemeid, mida sinna tegelikult üldse vaja pole.

Sedasi toimides märkad ühel hetkel suure rahuldustundega, et kodu ei tundugi enam nii tühi, vaid on täpselt selline nagu alati tahtnud oled. Mis sest, et nii läheb võib-olla pisut kauem aega. Ja kindlasti saab kodu nii isikupärasem, mitte hetketrendide järele jooksev.