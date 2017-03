Seis Eesti üüriturul: laste ja loomadega pole lootustki?

Üüriturul kehtivad karmid reeglid. Kui oled lastega või koduloomaga, siis üürikorteri leidmine on väga raske.

«Lastega ning koduloomadega peredel on üürikorteri leidmine alati keerulisem olnud, kuid viimastel aastatel on lõviosa üürileandjatest mitte tühjaks jäänud korterite omanikud, vaid teadlikud üüriinvestorid, kes on reegleid vaikimisi veelgi karmistanud,» räägib Pindi Kinnisvara blogis müügipartner Peep Sooman.

«Iga varaomaniku soov on, et vara säiliks üürniku käes võimalikult hästi ja riskid oleksid maandatud. Täna turul domineerivad üüriinvestorid arvutavad üüritootlust koos amortisatsiooniga oluliselt täpsemalt ja peavad väikelapsi ning koduloomi võimalike kahjustuse tekitamise tõttu potentsiaalseks lisakuluks,» selgitab ta.

«Mõistan täielikult, kui kolme koeraga üürnik tundub hirmutav, kuid kahe lapsega ema automaatne välistamine on inimesena hinnates väga ebaõiglane,» lausub Sooman.

Tema sõnul oleks üks lahendus pidada varaomanikuga dialoogi, millised peaks olema piisavad tagatised, mis viimast rahuldaksid. «Investoritega ühise keele leidmine ei olegi tegelikult ülearu keeruline, kuniks räägitakse rahast,» lisab ta.

Seis ei ole päris lootusetu

Uus Maa Kinnisvarabüroo kutseline maakler Eve Kaunis räägib, et üürikorteri omanikuga esmakordselt kohtudes teeb maakler selgeks, millised kliendid on oodatud ning milliseid kliendigruppe välistada. «Ja saab kindlalt öelda, et lastega pered on aina rohkem oodatud ning neile kodu leidmine ei ole viimastel aastatel suuri probleeme tekitanud,» ütleb Kaunis. Tavaliselt eeldavad kolme ja neljatoaliste korterite omanikud ka ise, et üüriklientideks on lastega pered.

Kuid kindlasti on aga ka erandeid. «Näiteks mitmed suuremate luksuskorterite omanikud on valmis üürima korterit firmadele esinduskorteriks, kus on vaid üks magamistuba ning lastetoa asemel on kabinet, külalistetuba või muud taolist. Ühe- ja kahetoaliste korterite omanikud eelistavad üürilisteks tavaliselt üksikuid inimesi või lasteta paare. Samas oleme selliseid kortereid ka näiteks üksikvanematele üürinud,» räägib maakler.

Koduloomadega klientidel on uut kodu tõesti raskem leida - tavaliselt on ka üürilepingutes kirjas punkt, mille alusel on korteris koduloomade pidamine keelatud, välja arvatud omaniku kirjalikul nõusolekul. Kui omanik üürib korteri koduloomadega kliendile, siis on sageli kokku lepitud suurem tagatisraha summa. Sellisel puhul on ka üürilepingutes reeglina kirjas, et kõik kahjud, mida loom eluruumis tekitab, kuuluvad üürniku hüvitamisele.

Näkkab ka loomadega

Samas kinnitab inimeste praktika, et koduloomadega siisk on võimalik kodu leida. Kahe koeraga Kerttu on aastaid just üüripindadel elanud ja on alati leidnud täpselt sellises seisus korteri nagu on soovinud. «Ma olen alati eelistanud uusi või värskelt renoveeritud kortereid. Et omanikud oleks nõus mulle üürima, pakungi tavaliselt suuremat tagatisraha,» räägib Kerttu. Ka otsinguteks varub ta alati lihtsalt pisut pikema aja, sest teab, et iga omanik ei pruugi teda loomadega jutule võtta.

Millised on teie kogemused laste ja loomadega kodu üürimisel? Kas see on raskem kui üksi või paarina kodu leida? Milliseid probleeme on ette tulnud ja milliseid lahendusi leitud?