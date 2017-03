Fotod: Nõmme eramajade piirkonda kerkib ridakorterelamu

Südanõmme-nimeline uusarendus kerkib Sihi, Valdeku, Ravila ja Seene tänava vahelisele alale. Piirkond on läbi aegade olnud Nõmme südameks, kus on asunud kirik, linnavalitsus, muuseum, politseijaoskond, kontorid, turg, kinod, pangad, koolid, polikliinik, kauplused, postkontorid, Nõmmele suurlinna mõõtu andvad Kahro majad ning praegune kaasaegne Nõmme Maja. Domus Kinnisvara hinnangul on see tänasel päeval suurepäraseks kohaks kodule, sest Nõmme männid varjavad keskuse melu ja sagina ning pakuvad privaatset ja turvalist keskkonda.

/ Domus Kinnisvara

Arenduse on projekteerinud arhitektid Indrek Saarepera ja Jaak Huimerind, arendaja sõnul sobib nende nägemus suurepäraselt eramajade vahele.

Korteri pindalad jäävad 66 ja 116 ruutmeetri vahele ning sobivad eelkõige just peredele. Korterite interjöör saab olema asukohta arvestavalt looduslähedane, silmas on peetud ka harmoneerumist välisilmega. Nagu lubab arendaja: läbivateks märksõnadeks on modernsus, väärikus, hubasus ja kvaliteet.