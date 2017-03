Video: 24 tunniga toidujäätmetest väetiserikkaks mullaks?

Whirlpool on toonud turule Zera-nimelise masina, mis peaks muutma kõik köögis tekkivad jäätmed ööpäevaga väetiserikkaks mullaks. Sisse võib sinna väidetavalt panna ükskõik, mida, kõik läheb käiku ja jõuab lõpuks mullana aeda või kasvuhoonesse.

Kompostimisega kokku puutunud inimesed aga ütlevad, et see ei saa olla võimalik, sest korraliku komposti tekkimiseks kulub aastaid. Samuti tekitab küsimusi see, et kui toidu kompostimise mõte peaks olema loodust säästa, siis see masin töötab elektriga ja pigem suurendab inimeste ökoloogilist jalajälge, kui et seda vähendab.