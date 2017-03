Eesti suurim ehitusmess avab uksed

5. -8. aprillini Tallinnas Eesti Näituste messikeskuses toimuv Eesti suurim ehitusmess on traditsiooniliselt kevadise ehitushooaja avalöögiks.

„Ehitusmess on kui ehitushooaja kevadekuulutaja. Juba aastaid on just ehitusmess oodatuimaks kokkusaamiskohaks nii ehitusala ettvõtetele kui ehitushuvilistele,“ selgitab Eesti Ehitab 2017 messi projektijuht Epp Sultsmann. „Ehitusmessil tutvustavad ehitusala ettevõtted käesoleva hooaja uusimaid ehitusmaterjale ja ehituslahendusi, mistõttu mess on nii inspiratsiooniallikas kui parim teadmiste ammutamise koht Eestis.“

Messi teabeprogrammi raames saab kõigil messi kolmel päeval osaleda ehitusalastel seminaridel. Sel aastal on seminaride programm väga võimas, toimuvad põhjalikud töötoad nii katuse kui fassaadide materjalidest ja paigaldamisest kui ka energiasäästust ja nõuannetest värvimisel.

Messikeskusese 4 statsionaarset halli, spetsiaalselt ehitusmessiks püstitatud kerghall ning avaväljakud mahutavad ligi 300 messil osaleva ettevõtte viimaste aastate esinduslikuma väjapaneku. Suurimate väljapanekutega osalevad käesoleval aastal Saint Gobain Ehitustooted AS, Vennad-Dahl AS, Velux AS, , Espak AS, Balteco AS, Airwave AS, Lasita Aken AS, Wienerberger AS, Paroc AS EM-Serv jne.

Rahvusvahelised eksponendid tulevad Eesti Ehitab 2017 messile oma toodetega välja Belgiast, Svetšist, Valgevenest, Saksamaalt, Poolast, Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist.

Messi raames kuulutatakse 6.aprillil välja ka Eesti Puitmajaliidu ja –klastri poolt korraldatava konkursi „Aasta tehasemaja 2016“ võitjad.

21. rahvusvahelise ehitusmessi Eesti ehitab 2017 pidulik avamine toimub kolmapäeval, 5. aprillil kell 12.00 C-hallis. Messi avab ettevõtlus ja infotehnoloogiaminister Urve Palo.

Mess on avatud:

Kolmapäeval, 5. aprillil kell 11.00 – 18.00

Neljapäeval, 6. aprillil kell 10.00 – 18.00

Reedel, 7. aprillil kell 10.00 – 18.00

Laupäeval, 8. aprillil kell 10.00 – 17.00

Külastajatele on parkla avatud Tallinna Lauluväljaku territooriumil

Täpsem info messil Eesti ehitab 2017 osalevate ettevõtete ja teabeprogrammi kohta on kättesaadav aadressil http://www.fair.ee/eestiehitab/