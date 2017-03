Ehitusmessil saab tasuta osaleda põhjalikke teadmisi pakkuvatel seminaridel

„Kolm päeva vältavas seminariprogrammis saab teada innovaatiliste tehnoloogiate kasutusvõimalustest ehituses ning ka saab kuulda uusimaid kogemusi ja oskusteavet erinevatel ehitusega seonduvatel teemadel,“ ütles messi Eesti Ehitab 2017 projektijuht Epp Sultsmann. „Ehitusmessilt leiab vajaliku koolituse nii ehitusvaldkonna professionaal kui oma kodu ehituse ja renoveerimisega tegelev majaomanik.“

Seminariprogrammi avab kolmapäeval koolitus eripärastest katustest. Lisaks ülevaatele ekspluateeritavate katuste projekteerimisest Eestis ja Euroopas saab teada, milline on maastikukujundus ja maksimaalne avalik ruum Euroopa lamekatustel. Samuti saab teada ekspluateeritavate katuste erinevatest võimalustest: haljaskatustest, liiklusega koormatud katustest, käidavatest katustest ja katuseterrassidest. Ka saab õppust võtta ekspluateeritavatest katustest Kesk-Euroopa riikides.

Eesti Maaehitus MTÜ korraldab töötoad põhuplaadi paigaldusest ja omadustest, looduslike värvide kasutamisest, savi peenlihvimiskrohvist ja sgrafiito tehnikast ning sellest, kuidas mustrirulliga seinu dekoreerida.

Säästmiseks tuleb mõõta

Energiasäästust huvitatud on oodatud seminaridele „Energiasäästmislahendused era- ja ärikinnisvaras“ ning „Energiasäästlik mõtteviis hoonetes – kuidas tegutseda?“. Seminarid on mõeldud neile, kes tegelevad avalike hoonete, kaubanduspindade, ladude, büroohoonete, lasteaedade, koolide ja eramajadega. Samuti on seminarid väga aktuaalsed korteriühistutele kortermaja energiasäästu plaanimisel. Seminaril „Energiasäästmislahendused era- ja ärikinnisvaras“ keskendutakse era- ja ärihoonete energia- ja kõrvalkulude vähendamisele valdkondades, kus on võimalik saavutada reaalsed tasuvusajad alla kolme aasta. Koolitusel võetakse vaatluse alla kõige põletavamad teemad ning räägitakse reaalsetest lahendustest. Räägitakse kütte, jahutuse ja ventilatsiooni juhtimisest, vee säästu võimalustest, valgustusest, elektrisäästust ja mõõtmissüsteemidest. Seminarilt „Energiasäästlik mõtteviis hoonetes – kuidas tegutseda?“ saab ka nõuandeid küttesüsteemide renoveerimiseks, päikesekütte õigeks paigaldamiseks.

Värvipäev – kõik värvidest

Neljapäeval toimuval suurel värvipäeval saab teada värvidest, lasuuridest ja tehnikatest, samuti savivärvidest.

Trendid fassaadiehituses

Palju huvi pakub kindlasti ka neljapäeval toimuv fassaadipäev, kus saab teada trendidest fassaadiehituses, erinevatest fassaadimaterjalidest, fassaadisüsteemidest ja kinnitustarvikutest.

Ekskursioon tutvumaks Pirita tee ja Maarjamäe arhitektuuriväärtustega

Täiesti uus on Ehitusmessi raames toimuv ehitusala ekskursioon, kus Arhitektuurimuuseumi teaduri Mait Väljase juhtimisel külastatakse Pirita tee ja Maarjamäe arhitektuuriväärtusi.

Katusepäev – trendid katuseehituses

Reedel saavad kõik, keda ootab ees katuse paigaldamine või -vahetus kompaktse ülevaate trendidest katustemaailmas. Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit korraldab katusepäeva, kus saab teada erinevatest uutest toodetest ja tehnilistest lahendustest.

Ehitusmessil toimuvad ka seminarid Aeroc poorbetoonseinte krohvimisest ja viimistlemisest Sakreti toodetega, kaasaegsetest filtersüsteemidest tuleviku haiglates, Itaalia dekoratiivvärvidest, kaitsevahendite valimisest kõrgtöödeks, üldventilatsioonist, tööohutusest ja töötervishoiust ehituses, disainahjude ehitamisest ja paljust muust.

Töötoad lastele

Laupäeval tasub aga ehitusmessile tulla kindlasti koos lastega, sest kes see muu kui tema hakkab ehitama meie tuleviku kodusid. Laupäeval on lapsed oodatud spetsiaalselt lastele mõeldud töötubadesse, kus saab ehitamist harjutada vildist konstruktor mänguasjaga Feltive. Ühenda vildist moodulid plokkideks ja alusta ehitamist. Või leiuta mõni muu mänguasi. Feltivega mängimine arendab lapse ruumilist mõtlemist ja loovust!

Registreeru seminaridele messi Eesti Ehitab 2017 kodulehel: www.fair.ee/eestiehitab