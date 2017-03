Fotod: Põlvamaa pere õdus omapäraste lahendustega kodu

See uut omanikku otsiv talukoht koosneb palkmajast, pooleliolevast ümarast savi-põhumajast, jõekaldal asuvast palksaunast ja saviseintega istumisnurgast.

Pea- ehk palkmaja on pealtnäha tavaline, aga seest üsna eriline: hoone on ehitatud ökoloogilises stiilis, looduslike lahendustega eksperimenteerides. Esimese korruse põrand, näiteks, on soojustatud kergkruusa ja lambavillaga, teise korruse lagi lambavillaga. Siseviimistluses on katsetatud erinevaid krohve, elutoas laiutab omapärane savidiivan.

Endine talukoht asub iidsete mändide all, paljud männid on üle saja ja mitmed mitusada aastat vanad.

Kodu sai Eesti Kauneima Maakodu konkursil 2015 aastal kauneima Ökokodu auhinna.

