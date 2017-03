Naudi hubast koosviibimist sõpradega talveaias iga ilmaga

„Eesti heitlike ilmade juures leiab avatud terrass suvel järjest vähem kasutust ja väga tüütu on kogu aeg katta ka aiamööblit vihma või päikese eest, et need kauem säiliksid,“ põhjendab 5. aprillil algaval ehitusmessil Eesti Ehitab 2017 talveaedasid tutvustav Malmerk Klaasium OÜ arendusjuht Maris Prisko valikut talveaia kasuks. „ Eriti praktiline on talveaed suvel, mil õhtud on valgemad ja soovime aina rohkem toast õue saada. Kasvata taimi, einesta perega või võõrusta külalisi – värske, puhas ja mõnusalt sisustatud talveaed loob juurde kasulikku ruumi ning hulgaliselt lisavõimalusi.“

Tehvo Liiv ja Tever Liiv firmast A-Profiil OÜ tõdevad, et meie kliimas on peaaegu alati üks järgmistest ebameeldivatest faktoritest: külm, sääsed, tuul, vihm. „Need kõik probleemid saavad aga meie talveaedadega lahendatud. Väga levinud on ka soojuskiirgurite kasutamine talveaedades, eriti just jahedate ilmade või hilisõhtuste tundide korral,“ tõdevad Tehvo ja Tever Liiv, kes on oma firma talveaedadega samuti Eesti Ehitab 2017 messil väljas.

Talveaias saab kevadel soovi korral ette kasvatada taimi, kolida sinna juba esimestel päikeselistel kevadpäevadel kodukontori, ja kindlasti nautida sõpradega ja perega koosolemist ka neil suvepäevadel ja - õhtutel, mis ei juhtu olema just kõige sajuvabamad.

Piiramatud kasutusvõimalused

Talveaia kasutamise võimalused on praktiliselt piiramatud. Seal saab grillida ning seltskonnaga hubaselt ja mõnusalt värskes õhus istuda. „Lisaks saab meie talveaeda kasutada ka kasvuhoonena. Kui soojemal perioodil on liiga palju külalisi siis saab vabalt ka talveaias magada ehk ei ole põhjust telkidega muru peal üldse aega raisatagi,“ toovad Tehvo ja Tever Liiv välja talveaedade kasutusvõimalusi. „Ent põhiliselt saab talveaed kasutust siiski kogu pere poolt vaba aja veetmise kohana. Seal on hea hommikukohvi juua kevadest sügiseni, lisaks saab seal pidada sünnipäevi olenemata ilmast,“ jagavad nad oma kogemusi. Talveaiad on ka romantilise miljoo loojad, kuna läbi klaaskatuse saab mõnusalt tähistaevast vaadata.“ Mõned kliendid panevad ka jakuzi omale talveaeda, kuna välitingimustesse mõeldud vannis tuuliste ilmadega pole teatavasti just kõige mõnusam aega veeta,“ toovad A-Profiil esindajad välja veelgi talveaedade lisakasutusõimalusi. „Samuti pole vaja suvist mööblit kuskile kuuri alla vedada, kinni katta või sootuks pööningule vedada - meie talveaiad on tuule,vihma kui ka tuisukindlad. Ühesõnaga saab talveaeda kasutada nii kuidas vaid hing ihkab ning võimalusi on piiramatult.“

/ A-Profiil

Talveaedade trendid

„Aegade jooksul on veidi muutunud talveaedade suurus – vahepeal on soovitud väga suuri terrasse klaasidega katta, hetkel on pigem tagasihoidlikumad talveaiad domineerimas,“ valgustab Maris Prisko eestlaste eelistusi. „Uuemaks trendiks võib ehk pidada seda, et talveaedu ei ehitata enam vaid eramajade juurde vaid ka restoranid, kohvikud on hakanud järjest rohkem selle vajadust nägema,“ räägib ta.

Iga talveaia tellija lähtub oma maja disainist ja väljanägemisest, et juurdeehitis sobiks juba olemasolevaga. „Eelistuse osas on muutunud ka see, et kui varasemalt kasutati rohkem katuse kattematerjalina polükarbonaat kihtplastikut, siis praeguseks on katuse kattena hakatud valima klaasi, mida me ka ise soovitame,“ selgitab Prisko Malmerk Klaasium OÜst.