Eestlased paigaldavad praegu enim siledaid ja lamedaid katuseid

„Tulenevalt kaasaegse arhitektuuri suundumustest suureneb eramuehituses lamekatuste ja väikese kaldega katuste osakaal,“ ütles Peeter Kärp, Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidust, kelle eestvedamisel toimub Eesti suurimal ehitusmessil Eesti Ehitab 2017 7.aprilli ka kogu päeva vältav katuse päeva seminar.

„Märksõnad katuseehituses on lihtsad ja puhtad jooned, modernsus, aga samas funktsionaalsus. Populaarsed on, ja poplulaarsus aina kasvab, erinevad siledad katusekattematerjalid: sile kivi, sile plekk,“ kinnitab messil Eesti Ehitab 2017 katusematerjale tutvustav Monier OÜ müügijuht Marko Tammest. „Kasvav trend on nende samade siledate katusematerjalide kasutamine ka hoone fassaadidel.“

Marek Ruubel Benders Baltic Nord OÜst tõdeb, et tõusvaks trendiks võib lugeda tasapinnalise vormi hüppeliselt suurenevat osakaalu.

Lamekatustel kasutatakse PVC rullmaterjale tulenevalt nende heast hinnast. „Põhjuseks on samaväärse materjali korral odavam hind võrreldes bituumenrullmaterjalidega -ehitatakse ühekihilistena, bituumenrullmaterjalidest katused reeglina 2-kihilistena,“ selgitab Peeter Kärp Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidust.

Uueks materjalik on Kärp´i sõnul suure- ja väiksemõõtmelised tsementkiudplaadid, mis võimaldavad kavandada ja ehitada tasapinnalisi sileda profiiliga katuseid. „Erinevad metallid, mida seni harva kasutatud-alumiinium, titaantsink,vask, mis on korrosioonikindlad ja pikema elueaga kui tsingitud terasplekk,“ loetleb Kärp.

Palju paigaldatakse ka kivikatuseid. „Muutumas on kuvand kivikatusest kui kõige kallimast katusekattematerjalist. Palju tööd on tehtud selle nimel, et näidata betoonkivikatust kui täiesti samas hinnaklassis olevat materjali, mille tugevaks eeliseks on kõrge kvaliteet,“ ütleb Marek Ruubel Benders Baltic Nord OÜ. „Kivi on madalaima müratasemega materjal, mis on kindlasti üks ilusamaid valikuid, seda hindavad ka kinnisvaraspetsialistid- andes kinnisvarale kõrgema turuväärtuse juhul, kui majal on kasutatud kivikatust.“

Kivikatuse populaarsuse saab Ruubeli sõnul aimu, kui vaadata ringi elamurajoonides, siis kivikatuse osakaal eramute katustel on kõvasti kasvanud.

Kui materjalid materjalid betoon-, ja savikivi, plekk on suhteliselt traditsioonilised, siis uuenduslikud ja pidevas arengus on pinnakattevahendid, millega neid katusekattematerjale viimistletakse. Erilised värvid, lakid jms. „Neid arendatakse sellepärast, et saada tootele võimalikult hea esteetiline väljanägemine ja ka kaitse väliskeskonna mõjude vastu, et see esialgne esteetiline väljanägemine võimalikult kaua püsiks,“ selgitab Monier OÜ müügijuht Marko Tammest. „Viimased trendid on soojust ja UV-kiirgust peegeldavad pinnakatted, mis näiteks suvel tagab katusealustes eluruuumides inimsõbralikuma kliima.“

Tänapäevane katus on energiasäästlik ja turvaline terviklahendus, mis annab majale lisandväärtust.

„Katuse planeerimine algab materjali valikust, lisatarvikutset kuni transpordi, tõsteteenuseni ja paigalduseni välja. Katus on maja viies fasaad, mis paistab tihti kaugele, seega on oluline ka katuse hea väljanägemine, et see kaunistaks maja kroonina,“ tõdeb Tammest.

5.-8. aprillini Eesti Näituste messikeskuses toimuval messil Eesti Ehitab 2017 saab osaleda nii koolitusel eripärastest katustest kui võtta osa katusepäevast, kus eksperdid annavad nõu, millist katust millisele hoonele valida.