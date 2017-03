Uskumatu: tilluke veevärgita maja läks kaubaks 317 000 euroga

Nii leidis üks Suurbritannia populaarses suvituspiirkonnas Mudefordis asuv 20ruutmeetrine rannamajake uue omaniku 317 000 euro eest, vahendab The Sun. Hämmastav on see, et majas pole veevärki, mis tähendab, et puuduvad nii pesemisvõimalus kui ka tualettruum. Need on mitmete majade peale ühised.

Majas on üks tuba, kus tilluke kööginurk, magamiskohti läbi häda kuuele inimesele, terrass ja panipaik terrassi all.

Suurbritannia kinnisvarahinnad on küll ammu laes, kuid sealsed kinnisvaraeksperdid tunnistavad, et sellise maja säärase hinnaga müümine on märk sellest, et turuolukord hakkab täielikult kontrolli alt väljuma. Sama rahaga saab naabruskonnas nelja magamistoaga maja.

Tunnistatakse, et seis on pöörane ja rohtu leiaks selle vastu vaid siis, kui inimesed lihtsalt lõpetaksid teatud piirist kinnisvara ostmise: see oleks müüjatele märk, et hindadega on üle piiri mindud.

Kuid näiteks Mudeford on kohalike seas nii menukas suvituspiirkond, et seal võivad kinnisvarahinnad veelgi tõusta. Rannamajakesi tuleb harva turule, neile on pikk ootejärjekord ja inimesed on valmis maksma väga kopsakaid summasid, et askeetlikes majakestes kõrvuti tuntud inimestega suvepuhkust veeta.

Vaata rohkem SIIT!