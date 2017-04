Fotod: omanikele tõelisi väljakutseid pakkunud kodu kortermajas

See, et kogu töö tuli ise ära teha ja abi kelleltki küsida ei olnud, aga tulemuses järeleandmisi ka teha ei tahetud, oligi korteriomaniku sõnul kõige suurem väljakutse kogu sisustamise juures. «Püüdsime ise kõik sobitada nii, et oleks maitsekas,» räägib ta. Tulemus tõestab, et püüdlusi on saatnud edu.

Kõige väljakutseterohkemaks osutus külalistetoa kujundamine, sest pinda on selles väga napilt. «Selle isustuse planeerimine oli tükk tööd, et kõik vajalik ära mahuks ja ei jääks väljanägemiselt tuba koormama,» meenutab korteri perenaine.

Inspiratsiooni ammutati kodu sisustamisel hetketrendidest, sisustusajakirjadest, meedias kajastatavatest sisustusteemadest ja Pinterestist. Perenaine ise ütleb, et kui stiili kuidagi määratleda, siis ehk võiks seda nimetada põhjamaiseks klassikaks.

Lõpptulemuse juures rõõmustab korteriomanikku kõige rohkem see, et korter näeb välja kui ühtne tervik. «Minu lemmik on magamistuba,» ütleb ta. Kui kodust tema hinnangul üldse veel midagi puudu on, siis ehk pisut dekoratsioone ja lilli, mõned valgustid. Kui midagi üldse tagantjärele teisiti teha, siis köögis ja esikus võiks korteriperenaise hinnangul ehk siiski pisut teistsugused plaadid maas olla.

Sisustamiseks soovitab ta kõigil isetegijatel aega võtta. «Ette võib tulla palju ootamatusi, muudatusi ja ümbertegemisi. Kui on hea idee ja visioon, siis lõpptulemuse saavutamisele tuleks kaasata hea meister, kes kõik mööbliideed välja joonistaks,» ütleb ta.

Kas sul on samuti mõne ilus ja omapärane kodu, mille fotosid tahaksid teistegagi jagada? Saada meile pilte aadressil anna-liisa.mets@postimees.ee.