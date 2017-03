Mees müüs unistuste kodu üsna kummalisel põhjusel

Nii müüs jõukas Hiina ärimees Ying Li oma Sydneys asuva enam kui 20 miljonit väärt villa seetõttu, et sellel olevat halb feng shui, vahendab Austraalia kinnisvarauudiste portaal Domain.

Igas muus osas olnud tegu Li jaoks ideaalse koduga, kuid ta ei suutnud leppida, et pisut majast eemal paiknevad kivirahnud osutavad terava noolena maja poole. Feng shui asjatundjate hinnangul on see väga halb märk ja toob koju halba energiat.

Esialgu plaaninud Li maja maha lammutada ja uue ehitada, kuid see plaan jäi soiku. Maja müüs ärimees kaks aastat. Seal sees ta ise elada ei jõudnudki, sest viibib enamiku ajast Hiinas ja muudes välisriikides tööasju ajades.

Viie magamistoa, kuue vannitoa, basseinide, tennisväljaku, külalistemaja ja isikliku paadikuuriga maja kuulub nüüd ühele Austraalia perekonnale, kes ilmselgelt halba energiat ei pelga.