50 halli varjundiga kodu

Mari-Liis soovitab oma klientidele samuti pigem murtud ja neutraalseid toone, sest need ei väsita nii kiiresti ära kui erksad punased, rohelised, kollased. «Ja sa võid lihtsalt vahetada aksessuaare, aga seina värvimine ja põrandate vahetamine on juba raskem töö,» teab ta.

Rahulik lõuend

Liiga palju värve üksteise otsas ja peal ongi Mari-Liisi hinnangul inimeste põhiline sisekujunduses tehtav viga. Ei mõisteta, et väga värviline foon teeb närviliseks.

Sisekujundaja avaldab ka oma kodu sisestamise põhimõtte – taust ehk seinad, lagi, põrand, tee võimalikult rahulikud. «See on lõend, millele saab hakata peale värve panema. Siis panegi kas või roheline diivan või punased toolid,» õpetab sisekujundaja. Siinkohal meenub talle kohe üks kodu, mille puhul ta mingit kriitikat ei tee ja mida külastada on isegi värvipõlguril mõnus. «Kunstnik Ave Nahkuri ülivärviline kodu,» nimetab sisekujundaja. «Tegelikult ma ütlen seda, et iga kodu on ilus, kui see on puhas, korras ja organiseeritud ning elanikud ise seal õnnelikud. Isegi kui see on väga-väga värviline,» astub neutraalsete värvide austaja sammukese tagasi.

Mina teadsin, et mulle meeldib koristada ja seetõttu panin tumedad põrandad.

Mari-Liisi juurde tulevadki tellijad, kes on juba tema halliarmastuses tehtud töid näinud ja teavad tema stiili. Kui aga klient ikkagi tahab ümmargust lauda või rohelist diivanit ning suudab selle vajaduse ära argumenteerida ning jääb oma soovile kindlaks, siis Mari-Liis ei sunni kellelegi midagi peale. «See ongi ju nii, et kui ka ainult viiele meeldiksin, aga sajale mitte, siis ma olen väga rõõmus ka nende viie üle. Sest nad tahavad, et mina aitaksin neil nende väga isikliku ruumi, kui kodu on, kujundada,» nendib ta.

Mari-Liis tõmbab käega üle mitte ainult materjali eripärast tingitult, aga ka puhtusest läikiva köögisaare. «Mulle väga meeldib koristada. Kord aastas, kevaditi, teen põhjaliku koristuse. See kestab vähemalt kolm päeva,» rõõmustab naine peatselt saabuva puhastusperioodi üle.

Raske remont

Mõned kuud tagasi sai Mäeseppade korteris valmis värskenduskuur. «Ei midagi suurt – väheke värvi, uued liistud ja nipet-näpet veel. Kaks last ja kass hoolitsevad selle eest, et minu töö otsa ei saaks,» naerab Mari-Liis. Kui viis aastat tagasi üüratu ehitustöö ja otsustega sai Mari-Liis väga hästi hakkama, siis remondist tulenevate muudatuste ja uuendustega jäi ta veidi kimpu. «Mõtlesin lausa, et kutsun mõne teise sisekujundaja appi valima,» ütleb Mari-Liis.

Rahutu sisekujundushingega naine vaatab aga nüüd asju ja nurki, mis jäid värskendamata. Enne remonti ei näinud need sugugi seda vajavat, kuid vastremonditud asjade kõrval vägagi. «Aga see peab veidi ootama, sest enne teeme tüdrukute toad korda,» nendib ta. Plaanis on teha mõlemale eraldi magamistoad ja ühise õppimistoa. Vanem, seitsmene Mia osaleb usinasti ja suure huviga toa plaani tegemisel. Noorem, viiene Mirtel saab senise ühise enda kasutusse.