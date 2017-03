Milline on aasta parim tehasemaja?

Aasta Tehasemaja on Eesti puitmajaklastri ja Eesti Puitmajaliidu korraldatav konkurss, mille raames tunnustatakse ja tõstetakse esile aktiivseid Eesti puitmajatootjaid ning valitakse välja parimatest parimad tehastes toodetud Eesti puitmajad. Puitmajade tootmissektor on Eesti suurimatest eksporditulu allikatest ning konkursi näol on tegemist ühe auväärseima tunnustusega sektori ettevõtete jaoks.

Konkursile esitas oma töö 22 puitmajatootjat, kokku 31 objekti nii Eestist, Soomest, Rootsist, Norrast kui ka Austriast. Ühepereelamute ja ridaelamukomplekside kõrval on esindatud veel lasteaed, kontorihooned, puhkemajad, suvilad, aiamajad, kortermajad ning isegi suitsusaun ja mõisapaviljon. Seega ei ole konkurss pelgalt tüüpprojektide mõõduvõtt, vaid koorekiht Eesti puitmajatootjate erilistest objektidest.

Võistlustöid hindab tunnustatud arhitektidest, inseneridest ja ajakirjanikest koosnev žürii, kuhu kuuluvad TTÜ ehitusfüüsika professor dr Targo Kalamees, kultuuriministeeriumi arhitektuuri- ja disaininõunik dr Veronika Valk, TTÜ professor, ehituse ja arhitektuuri instituudi direktori kt dr Jarek Kurnitski, RKAS teadus- ja arendusosakonna juhataja Margus Sarmet, arhitekt Markus Kaasik ja ajakirjanik Eva Kiisler.

Võitjad kuulutatakse välja rahvusvahelisel ehitusmessil «Eesti ehitab» 5. aprillil.