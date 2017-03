Eesti kodudes väga levinud trendi aeg on ümber

Nimelt tasuks tublisti koomale tõmmata retromööbliga, kirjutab Architectural Digest. Sisekujundaja Anna Brockway ütleb, et selle stiiliga on täiesti üle piiri mindud. Asi oli ehe, kuni inimesed tõesti kogusid ja korrastasid retromööblit, kuid ajast, mil iga odavmööblipood samuti oma retromööbli sarja vorbib, on selge, et nüüd aitab.

Nii et aeg oma tikkjalgadel kapikesed kokku pakkida. Brockway sõnul võtavad nende asemel kokku märksa õrnemad, õhulisemad ja naiselikumad mööblitükid. Moodi tulevad lühtrid, art deco, sisekujunduses näeb varasemate aastakümnetega võrreldes hämmastavalt palju roosat.

/ www.flickr.com

Kangastest on üle pika aja väga moodne siid. Tegijad on suured ja julged mustrid, silmatorkavad värvid.