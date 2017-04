Fotod: kevad aias üllatab mitme põneva trendiga

Annika Reiljan Hansaplantist ütleb, et sel hooajal on moes kõik pinnad taimede alla matta. «Ei ole olemas liiga väikest krunti, terrassi, katuseaeda või rõdu, et luua tõeliselt atraktiivne aed või endale oma väike oaas. Kõik pinnad kasutatakse ära ja pannakse elama. Leinavormidega puud terrassidel ja okaspuude minivormid rõdul ei ole enam haruldus – rõdud ja terrassid on aasta läbi taimedega kaunistatud,» räägib ta. Reiljani sõnul on tänu sellele eriti menukad igasugu terrassipotid, rõdukastid, amplitaimed, terrassimööbel, maitsetaimed ja nii edasi.

Foto: Hansaplant

Foto: Hansaplant

Hästi trendikas on kombineerida köögiviljade madalakasvulisi vorme suvelillede ja maitsetaimedega. «Näiteks tomatisorte, mida saaks istutada ka terrassipotti ning mis annaks rikkalikult saaki, on saada juba üsna palju. Rõdul võib tänapäeval vabalt kasvatada ka suvikõrvitsat, paprikat, maasikaid, mida ainult hing ihkab,» räägib Reiljan.

Aias muutuvad aga üha menukamaks vanaemadeaegsed taimed. «Alles on vanad tuntud sordid, mille kõrvale on aretatud uusi. Populaarsed on meie kliimas kõige suuremate õitega talvekindlad püsililled pojengid, meeldivalt lõhnavad floksid ehk aed-leeklilled, pika õitsemisajaga aed-päevaliiliad, kõrgekasvulised aed-kukekannused ja paljud teised,» loetleb Reiljan.

Foto: Hansaplant

Foto: Hansaplant

Manuela Kelt Hortesest aga räägib, et moes on vintage ja rustikaalne-industriaalne stiil. «Taimedega on kombineeritud vanaaegset stiili, metalli, põnevaid värve,» räägib ta. Hästi menukas on maitsetaimede kasvatamine – neid kasutatakse ühtaegu nii toiduks kui ka silmailuks, sest paljud maitsetaimed on väga efektse välimusega.

Endiselt on trendikas õueala sisuliselt toa pikenduseks muuta ja sinna pleedide, patjade, küünlalaternate, tulukeste ja muu taolisega hubane keskkond luua. Hortes pakub näiteks põneva sissekootud ornamendimustriga pleedi, mille muster kordub lauanõudes ja muudes detailides.

Foto: Hortes

Foto: Hortes

Väga värskeks uueks tulijaks on klaas: klaas kui lillepott, kui istutusanum. «Kõik purgid ja vanad katkised nõud on moes taimede istutamisalustena. Praegu on trend et kõik peab olema läbinähtav ehk kuidas asjad tegelikult on – populaarsed on klaaspurgid, millest on läbi näha taime juured, sammal ja muld,» ütleb Hortese esindaja.

Foto: Hortes

Foto: Hortes

«Põnev on see et praegu on justkui kõik moes. Valge, metalne, neoontoonid, pooltoonid ... Kõik ongi ainult kombineerimise küsimus ja enda jaoks selle õige ära tundmises,» räägib Kelt.

Aedadesse toob kevadist õieilu mandlipuu, magnoolia ja värdforsüütia. «Need on hästi vastupidavad sordid, mis ei nõua väga suuri eritingimusi. Kui näiteks rododendroni jaoks on vaja soovitatavalt eraldi happelise mullaga peenart, siis eelpoolnimetatud varased õitsejad erilisi ettevalmistusi ei nõua. Kui labidas juba maasse läheb, saate õiterüüs põõsad aeda istutada,» ütleb Kelt.