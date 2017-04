KV.EE: boikotist kaotavad enim koostöö lõpetanud kinnisvaraportaalide maaklerid

1. See samm on õiglasemaks hinnastamiseks. «Boikott» algas, kui suurfirmad kuulsid, et erakuulutajad ja väikefirmad ei maksa enam kinni nende tuhandeid kuulutusi.

2. Lahkujate jaoks oli KV.EE-s kuulutamine lõviosas tasuta. Kümne maakleriga firma maksis kümne maakleri kuulutuste eest ja saja maakleriga firma maksis kümne maakleri kuulutuste eest.

3. Jutt 400% hinnatõusust on sädelev numbrimaagia. Suurele firmale maksis kuulutus 25-60 eurosenti, nüüd maksab kuulutamine ühe euro kanti. Keskmise Tallinna korteri vahendamise eest kasseerivad firmad kliendilt aga 3000-5000 eurot.

4. See on samm kvaliteetsema sisu jaoks. Suurfirmad kasutasid oma tasuta kuulutamise eelist kurjasti ära, täites portaali arvukate topeltkuulutustega ja kuulutusi korduvalt maha võttes ja taaslisades, et manipuleerida kuulutuste värskust. Topeltkuulutuste probleemile ja objektide värskusega manipuleerimisele saime negatiivset tagasisidet meie portaali külastajatelt.

5. Mingit «üleöö hinnatõusu» ei olnud, õiglasemast hinnastamisest teatati poolteist kuud ette. Üritasime vahendusfirmadega kokku leppida õiglasemas hinnastamises, ettevõtted lõpetasid läbirääkimised päevapealt.

6. Boikotist võidavad suurte vahendusfirmade omanikud, enim kaotavad samade firmade maaklerid. Maaklerid peavad palga väljateenimiseks tegema tehinguid, nüüd on neil KV-s olevate maakleritega võrreldes raskem müügini jõuda.