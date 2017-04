Fotod: väga ebaõnnestunud planeeringuga korter uusarenduses

Tokyo kinnisvaraturul ootab uut omanikku uusarenduse üürikorter, kus on on olemas kõik eluks vajalik: vannituba, pesumasin, dušš ja tualett, kuid küsimus on planeeringus. Tualetipott, vahendab sealne kinnisvaraportaal Kotaku, asub nimelt koridoris, otse sissepääsu kõrval.

/ kotaku.com

Potti ei eralda muust koridorist mitte miski, isegi mitte kardin. Inimene, kes selle korteri üürile võtab, peab olema ise vabameelne ja kõik, kes talle külla tulevad, peaksid olema sama vabameelse mõtlemisega, sest faktist, et tualetti ükski sein ei ümbritse, ei tohi lasta end häirida.

/ kotaku.com

/ kotaku.com

Korteri eest küsitakse ligi 500 eurot kuus ja inimesed naljatavad, et ilmselt on tegu kõige kallima suure vannitoaga, mida kunagi üürile pakutud on.

Üldjoontes aga, arvestades elamispindade puudust Tokyos, on tegemist üsna ruumika elamisega. Ja ei maksa muretseda, duširuum on eraldiseisev.

