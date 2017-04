8 põhjust, miks aiasõbrad kasutatud teepakke ära visata ei tohiks

Kuigi kasutatud teepakkide kogumine võib tunduda üsna tülgastava hobina, tasub see hiljem, kui teepakid mulda oled pistnud, päris kindlasti ära, nii et tasub proovi teha. Miks? Põhjuseid on tervelt kaheksa.

1. Teepakkidest saab komposti. Teepakid on koostatud sedasi, et need lagunevad mullas kergesti ja saavad suurepäraseks kompostiks. Pole mingit põhjust neid prügikasti loopida, kui komposti tegemise võimalus olemas on.

2. Tee lisab mulda toitaineid. Teelehed sisaldavad mullale väga kasulikke toitaineid ja on seeläbi mullas naturaalseks väetiseks.

3. Vähenda prügitootmist. Mahamaetud teepakid ei jõua prügisse, vaid lagunevad looduses, mistõttu toodad vähem prügi.

4. Kahjuritõrje. Nagu kohvipakski, hoiab ka kasutatud teepakike kahjurid peenardest ja ilutaimedest eemal. Peletavalt mõjub eelkõige nende lõhn.

5. Ka kassid hoiavad eemale. Puista kasutatud teepakist pärit puru kohtadesse, kust tahad hulkuvaid kasse eemal hoida. Neile ei meeldi tee lõhn ja suure tõenäosusega jätavad nad su edaspidi rahule.

6. Idanda seemneid. Teepakkides saab edukalt idandada seemneid ja hiljem võid tärganud taimealge koos teepakiga otse mulda istutada.

7. Teepakid kiirendavad komposteerumist. Kui lisad teepakke kompostikasti, kiirendab see seal sisalduva kraami komposteerumist. Ehk ühesõnaga: kompostimaterjal saab kiiremini mullaks.

8. Säilitavad niiskust. Teepakid, kui need on istutatud taime juurestiku lähedale, aitavad taime kuivamise eest kaitsta. Kuna teepakk püsib niiskena kauem kui muld, saab taim sealt kriisiolukorras vett juurde hankida.