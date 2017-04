Kahe paari kogemus: miks on parem lahus magada

Eraldi voodites magamine võib tunduda küll kaaslasest liigselt eemalolev, kuid eelmisel aastal kinnisvaraturul tehtud uuringu järgi on üks kolmandik paaridest huvitatud pigem eraldi magamistubadega majadest.

Lisaks neile, kellele lihtsalt ei meeldi kaaslasega ühes voodis magada, on üksinda magamisest huvitatud need, kes hindavad unekvaliteeti.

«Kui ma õhtuti raamatut loen, ei käsi mul keegi tuld kustu panna,» kostis koduomanik Stephanie Stern pärast suure magamistoa üksinda ülevõtmist. «Samuti on mu abikaasal kombeks öösiti ringi jalutada ja õnneks enam ei ärata see mind üles.» Stephanie abikaasa vastas naljatades, et ka tema polnud unega rahul, kuna ärkas alati pärast norskamist sinikatega üles.

/ www.pexels.com

Mõned paarid magavad küll samas voodis, kuid eelistavad tuba vahetada vastavalt tujule. Näiteks üks paar Californiast, kes omab 5.2 miljoni dollarist villat, valivad ööbimiseks toa selle järgi, millist vaadet nad parasjagu näha soovivad. Ülemisel korrusel on ookeanivaade, kuid alumine magamistuba avaneb otse basseiniala juurde.

«Praegu kasutame pigem ülemist tuba, kuna sellel on parem vaade,» lausus villa omanik Goldsberry, «alumine tuba on pigem tulevikuks, kui meil juba põlved haigeks on jäänud.»

Teisisõnu oleneb magamistubade arv paarist. Erinevates tubades magamine võib tunduda paljude jaoks veider, kuid teiste jaoks lausa hädavajalik.

Allikas: The Wallstreet Journal