4 sisustusnippi väikesesse vannituppa

Tee julgeid otsuseid

Tavaline instinkt väikestes vannitubades on jääda võimalikult minimalistlikuks. Selle asemel, et jätta seinad igavateks ja tühjadeks, proovi hoopis midagi julget ning kasuta suurte mustritega tapeete, tumedaid värve või huvitavaid keraamilisi plaate. Vannitoas ei veeda sa nii kaua aega, kui teistes tubades, nii et ära karda kujundusest ära tüdineda.

/ http://houseofturquoise.com

Vali funktsionaalne valamukapp

Väikestes tubades puudub tihti koht asjade paigutamiseks. Kui valamu all on palju sahtleid ja riiuleid, annab see hoiuruumi palju juurde.

/ www.robertelliotthomes.com

Mida väiksem vannituba, seda suurem peegel

Väike vannituba ei tähenda, et ka peegli suurus peaks kahanema. Suurem peegel teeb toa visuaalselt hoopis suuremaks.

/ www.ourfifthhouse.com

Otsi nutikaid hoiustusideid

Väikesed korvikesed ning kõrgusesse ulatuvad redelid, kuhu rätikuid kuivama asetada, on nii funktsionaalsed kui ka toale isikupära lisavad.